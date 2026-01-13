小田原市の加藤憲一市長（資料写真）神奈川県小田原市の加藤憲一市長は１３日の定例会見で、高市早苗首相が衆院解散を自民関係者に伝えたという報道を巡り、「（２月の投開票は）新年度予算編成で１年で最も忙しい時期。選挙事務の準備期間が短ければ、現場に過重な負担になる」と苦言を呈した。加藤市長は「新年度予算の審議、国給付金の準備など事務的にもいっぱいいっぱいの状況。やりくりに窮している時期に選挙事務がくる