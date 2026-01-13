久米宏さん「殺されてもいい覚悟」と居酒屋で学生と「ピッタシカンカン！」の素顔 番組の司会やニュースキャスターとして活躍した久米宏さんが亡くなりました。81歳でした。 長年、ラジオ番組『久米宏 ラジオなんですけど』（TBSラジオ2006年10月～2020年6月）で共演し、久米宏さんの「エンターテインメント」と「ジャーナリズム」の両面を間近で見てきた落語家・林家彦いち師匠（鹿児島県出身）