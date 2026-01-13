ややドル高推移、ユーロドル安値を１．１６５３レベルに広げる＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、米ＣＰＩ発表を控えて、ややドル高の動きがみられている。ユーロドルは安値を1.1653レベルに、ポンドドルは1.3458レベルに小幅広げている。ドル円は引き続き158.80-90レベルでの揉み合いとなっている。 USD/JPY158.81EUR/USD1.1658GBP/USD1.3463