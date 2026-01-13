消費者物価指数（CPI）（12月）22:30 結果0.3% 予想0.4%前回（前月比) 結果2.7% 予想2.7%前回2.7%（前年比) 結果0.2% 予想0.3%前回（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果2.6% 予想2.7%前回2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)