¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÆ±Æü¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡ÖÆÃÊÌÈÇ¡×¤òÊüÁ÷¡£¥Ó¥ë¤ÎÎ©¤ÁÊÂ¤Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î±ÇÁü¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÅö»þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç