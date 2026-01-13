6人組アイドルグループ「超ときめき宣伝部」は13日、公式サイトで、メンバーの杏ジュリア（21）が3月29日をもってグループを卒業すると発表した。公式サイトでは「メンバーの杏ジュリアに関しまして、本人からの申し出を受け、協議の結果、今春の『ときめき春の晴れ舞台2026』（2026／3／28、3／29ぴあアリーナMMにて開催）をもちまして、超ときめき宣伝部を卒業することになりました」と発表した。本人のコメントも掲載し、「歌も