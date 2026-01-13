2025Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿¼ã¼ê·Ý¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ØÂè½½°ì²ó ¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡Ù¤¬12Æü¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬Âç¾Þ¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡Ù¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬Ê£¿ôÁÈ¤º¤Ä¿äÁ¦¤·¤¿Ãæ¤«¤éÂç¾Þ¤ò·è¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢¹ë²÷¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤ä¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£³ÆÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤ä¾åÊýÌ¡ºÍ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¿³ºº¤·¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬47ÁÈ