¿Íµ¤¤Î¡È¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡É¤òÉ¸½à²½¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë¿Ê²½¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¤Ï2025Ç¯12·î16Æü¡¢¡ÖGLE¡×¡ÖGLE¥¯¡¼¥Ú¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGLS¡×¤Ë¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊNight Edition¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¸ÂÄê¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥«¥¿¥í¥°¥â¥Ç¥ë¤ËÄÉ²ÃÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê27Ëç¡Ë