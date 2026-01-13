ÇÐÍ¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬13Æü¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤ÈW¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÉÍÊÕ¤Ï¡Öº£¤Ç¤âÌÜ¤¬¤¢¤¦¤ÈÎÞ¤¬¤Ç¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¡£ºîÃæ¤Ç¤âÌÜ¤ò¤¢¤¦¤ª¼Çµï¤¹¤Æ¤­¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤³¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦ÌîÇÈËãÈÁ¤È¤Î¶¦±é¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÇÅ¨¡Ä¡ªÎëÌÚ¹À²ð¤ÎÆ¬¤Î»æ¤Õ¤Ö¤­¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëÌÜ¹õÏ¡°äÂ²¤Î´õË¾¤Ë±è¤Ã