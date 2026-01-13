¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë»í½¸¡ÖÆü²ÖÁ®à£¡×¤¬È¯Çä¤«¤é2ÆüÂ­¤é¤º¤Ç¶ÛµÞÁýºþ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹¥Ä´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂæÏÑ¸ì³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²¹¼ã¶¬¡Ê¤ª¤ó¤¸¤ã¤¯¤­¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¡£²¹¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¸ì¤ÎÈþ¤·¤¤¸ì¶ç¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß20Âå¤Î²¹¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç³Ø2Ç¯¤Î»þ¤ËÂæÏÑ¸ì³Ø½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö³ØÂæ¸ì ohtaigi¡×¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£ÁÄÉãÊì¤äÎ¾¿Æ¤ÏÂæÏÑ¸ì