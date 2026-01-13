¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï13Æü¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½DF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤Ï2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÅù¤ÏÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö2¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤È¤·¤Æ400Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó7²¯4000Ëü±ß¡Ë¤ò¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ë»ÙÊ§¤¦¤è¤¦¤À¡£¸½ºß31ºÐ¤Î¥«¥ó¥»