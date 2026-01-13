アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の杏ジュリアがグループを卒業すると１３日、発表された。グループの公式ＨＰで「メンバーの杏ジュリアに関しまして、本人からの申し出を受け、協議の結果、今春の『ときめき♡春の晴れ舞台２０２６』（２０２６／３／２８、３／２９ぴあアリーナＭＭにて開催）をもちまして、超ときめき♡宣伝部を卒業することになりました」と伝えた。