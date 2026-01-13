Image: MailOnline ¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡Ö¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡×¨¡¨¡¤¹¤³¤·Á°¤Îº£Æü¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©Ì¤Íè¤«¤é´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2018Ç¯1·î13Æü¡¢¡ÖŽ¢Alexa¡¢¤ª¿¬¤ò²¹¤á¤ÆŽ£¡£²»À¼¤ÇÁàºî¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥È¥¤¥ì¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¹âµé¿å²ó¤ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎKohler¡Ê¥³¡¼¥é¡¼¡Ë¤¬AlexaÅëºÜ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥¤¥ì¤òÈ¯É½¡£Åö»þ¤Ï¤¢