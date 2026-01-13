¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü(·î)18»þ¤è¤ê¡¢±þ±ç¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ÖMakuake¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¥¢¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£²èÁüÀ¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¥¢¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë¡×  ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü(·î)18:00¡Á2·î9Æü(·î)22:00ÈÎÇä¾ì½ê¡§±þ±ç¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ÖMakuake¡× ¥¹