¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ø²ÐÍËJUNKÇú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼1¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Ç1500²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°Û¿§¤ÎÄ¹¼ÜÌ¡ºÍ¡ª°µ´¬¤ÎÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤¹¤ëÇú¾ÐÌäÂê¤½¤ó¤Êµ­Ç°¤¹¤Ù¤­²ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤1500²óµ­Ç°¡ªÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¡ªÇú¾ÐÌäÂê¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡ª¡×¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊüÁ÷30Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤ä¡¢·ëÀ®39Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡ÖÇú¾ÐÌä