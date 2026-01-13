»³·Á¡¦¼òÅÄ»Ô¤Î²­¹ç29km¤ËÉâ¤«¤Ö¡ÖÈôÅç¡×¡£ËÜÅÚ¤ÈÅç¤ò·Ò¤°¤Î¤Ï¡¢Äê´üÁ¥¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÅçÌ±¤Î¡ÈÌ¿¹Ë¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ­¤Ë°Û¾ï»öÂÖ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÄê´üÁ¥¤¬21Æü´Ö·ç¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈôÅç¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤­¤Æ¤¤¤ë¡×21Æü´ÖÁ¥¤¬·ç¹ÒÇ¯²ì¾õ¤âÆÏ¤«¤ºÇ¯Ëö¤«¤é¹Ó¤ì¤¿Å·¸õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äê´üÁ¥¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×¤Ï21ÆüÏ¢Â³¤Î·ç¹Ò¡£²áµîºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î1Æü»þÅÀ¤Ç¿Í¸ý¤Ï132¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅçÌ±¤ÎÀ¸³è