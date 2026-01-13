º´ÅÏ»Ô¤Ï13Æü¡¢½»µï¿¯Æþ¤ÈÀ­Åª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Çº´ÅÏ»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê41¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯12·î24Æüº¢¤Ëº´ÅÏ»Ô¤Ë½»¤à60Âå½÷À­¤Î½»µï¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢Ã¦°á½ê¤ËÆ°²è»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢½÷À­¤ÎÀ­Åª¤Ê»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²½÷À­¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¼«Âð¤«¤é¥«¥á¥é¤òÈ¯¸«¤·¡¢Èï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï¡Ö²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö