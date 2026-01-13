今週は「わがマチの金メダル」と題して、北海道内各地の“金メダル級”の名物をご紹介しています。きょうは全国大会で２年連続３位を獲得した、函館の“ある食材”を使ったラーメンをご紹介します。（らぁめんめんきち佐藤裕治さん）「お待たせいたしました、こぶとり中華そばです！どんぶり熱いのでお気をつけ下さい」チャーシュー、メンマ、ネギに、なると。素朴でどこか昔懐かしい塩ラーメンです。