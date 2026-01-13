韓国でおととし12月に「非常戒厳」を宣言し、内乱を首謀した罪などに問われた尹錫悦前大統領の裁判で、特別検察官は13日、死刑を求刑しました。【写真を見る】【速報】韓国・尹錫悦前大統領に死刑求刑内乱首謀の罪で起訴状によりますと、韓国の尹錫悦前大統領はおととし12月、戦時や国家非常事態でないにもかかわらず、憲法に反して非常戒厳を宣言し、軍と警察を動員して暴動を起こしたとされています。ソウル中央地裁で13日に開