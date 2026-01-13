次期衆院選兵庫2区に、自民党の兵庫県議の奥谷謙一氏（40）が立候補する意向を固めたことが13日、関係者への取材で分かった。党に公認申請する。奥谷氏は斎藤元彦県知事の疑惑告発文書問題で調査特別委員会（百条委）委員長を務めた。