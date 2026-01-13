初の年間女王に輝き、祝勝会で笑顔を見せる佐久間朱莉＝13日、東京都内日本女子ゴルフツアーで初の年間女王に輝いた佐久間朱莉の祝勝会が13日、東京都内のホテルで関係者約100人を集めて開かれ、佐久間は今季に向けて国内四大大会での優勝と「年間5勝」を目標に掲げた。昨年4月にツアー初優勝を果たし、正確なショットとパットで平均ストローク1位になるなど年間4勝をマーク。ジュニア時代から指導を受けた国内男子ツアー通算9