ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮（２８）が１３日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（２月６日公開）の完成披露舞台あいさつに、Ｗ主演をつとめる浜辺美波（２５）らと登場した。今作は小説家・長月天音氏の同名シリーズが原作。Ｗ主演の２人は遺族の希望に沿った故人にあう葬儀を提案、執り行う葬祭プランナー役を演じる。舞台あいさつでは、幕が上がると横一列に並んだキャストが現れ、大歓声が巻き起こった。目黒は黒