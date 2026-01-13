鹿児島市で今月11日、住宅1棟が全焼した火事で、亡くなったのはこの家に住む77歳の男性と分かりました。 この火事は今月11日、鹿児島市田上台（たがみだい）3丁目で木造平屋の住宅1棟が全焼し、脱衣所から1人が遺体で見つかりました。 警察が遺体の身元の確認を進めていましたが、DNA鑑定などの結果、亡くなったのはこの家に住む無職・関山力男（せきやま・りきお）さん（77）と分かりました。 警察で引き続き火事の原因を調べ