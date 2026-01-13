Âè8´ü¡Ö¿¶Âµ TEENS supported by ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡×¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Å±à°æÇ«¡¹¤µ¤ó¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¤µ¤ó¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¤µ¤ó¡¢Ä¹ÉÍ¹­Æà¤µ¤ó¡¢ÌðÌîÅ©¤µ¤ó¡¢ÀîÅçÍü¡¹²Ö¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÀîÅçÍü¡¹²Ö¡Û°¦ÕÈMAX¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×Ã²¤­¤Ä¤Ä¥Ü¥±ÅÝ¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò½ñ½é¤á¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö¿Í»²¡×¡ÊÄ¹ÉÍ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö³«Âó¡×¡Ê¸Å±à°æ¤µ¤ó¡Ë¤Ê¤É¡¢1¿Í1¤Ä¤º¤ÄÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Àî