Ï¢µÙÌÀ¤±£±£³Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËöÈæ£±£¶£°£¹±ß£²£·Á¬¹â¤Î£µËü£³£µ£´£¹±ß£±£¶Á¬¤È£´±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡££µËü£³£°£°£°±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶¸¡Æ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤¬µÄÀÊ¿ô¤ò¿­¤Ð¤¹¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Çã¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬·Ç¤²¤ë·ÐºÑÀ¯ºö¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤ÉÉý¹­¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿