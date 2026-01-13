ユーチューバー・シバター（40）が13日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、格闘技大会「BreakingDown」COOで、実業家・溝口勇児氏（41）を挑発した。溝口氏はX上で、元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏と“バチバチ”のやり取りをくり広げていた。これに割ってはいるかたちで、シバターは「俺とやろ！！！お前が負けたらブレイキングダウン終了で、俺が負けたら二億払う！」と溝口氏を挑発していた。ユ