¹¥¤­¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À­¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°­¹ª¤ß¤ò¤¹¤ëÃËÀ­¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¶â¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À­¤ÎÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿¡Ö¸µ¥«¥ì¤Ë¤Ï¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¬¤ª¶â¤òÂß¤·¤¿ÅÓÃ¼¤Ë²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¤ËñÙ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¸µ¥«¥ì¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà»á¤Ëµã¤­¤Ê¤¬¤é¤ª