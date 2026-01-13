【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリースするAぇ! groupが、1月19日20時よりYouTube生配信を実施する。 ■「Again」のMV撮影時のエピソードなどをトーク 今回の生配信は、同日21時に2ndアルバム『Runway』のリード曲「Again」のMVがプレミア公開されることを記念して行われるもので、アルバム制作の裏話や、「Again」のMV撮影時のエピソードなど、ここ