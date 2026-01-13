1·î13Æü¤Î¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¤Ë¤Æ¡Öº£Ç¯ÌñÇ¯¤ÎÍ­Ì¾¿Í¡×¤òÊüÁ÷¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬2Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌßÅÄ¤Ï¡¢¡Ö4Ç¯È¾ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà»á¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¹ðÇò¡£¡Ö¡Ê·ëº§¤Ï¡Ë2Ç¯Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¼Â¤Ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤êÂÎ·¿¤Î¤¿¤áº¸¼êÌô»Ø¤ÎÂèÆó´ØÀá¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ëº§»ØÎØ¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦