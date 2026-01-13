news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「スーパーで1歳男児ひかれて死亡家族が近くに…」についてお伝えします。◇痛ましい事故が起きた現場は、宮崎県小林市のスーパーの駐車場。12日午後3時ごろ、小林市に住むアフガニスタン国籍のモハマドウラ アミルアバスくん（1）が軽乗用車にはねられました。アミルアバスくんは、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、13日午前3時ごろ、死亡が確認されました。軽乗