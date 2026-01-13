元フジテレビアナウンサーで、現在同局の顧問弁護士である菊間千乃氏のコメントが、視聴者の間で静かな波紋を広げている。「発言があったのは1月13日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）です。番組では、群馬県前橋市長選で前市長の小川晶氏が再選を果たしたというニュースを報じました」（スポーツ紙記者）小川氏は既婚者の職員とのラブホテル密会騒動で辞職し、出直し立候補。さる12日、投開票が行われた。