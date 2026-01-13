³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤¬»öÌ³¶É»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯´±Ì±¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤Ë¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×ËÜÁªÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î°éÀ®¤ª¤è¤ÓÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿©¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ³×¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¶¥±é¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¡¼¥É¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ËÜÁªÂç²ñ  ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î13Æü(¶â) 13:00¡Á17:00¡Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥­¥ó¥°¤Ï18: