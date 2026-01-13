ÏÂ¤Î¹á¿å¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJ-Scent¡×¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÍ­¸Â²ñ¼Ò¥ë¥º¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLeo Sophia Group¡Ê°Ê²¼¡¢LSG¡Ë¤ØÅö¼Ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¾ùÅÏ¤·¡¢Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²è¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£LSG¤Î»ý¤ÄD2C»ö¶È¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥ë¥º¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¹á¤êÊ¸²½¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ ¥ë¥º¡¢Leo Sophia Group¤Ø»²²è »²²èÆü¡§2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¾ùÅÏÆâÍÆ¡§Í­¸Â²ñ¼Ò¥ë¥º