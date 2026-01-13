「飲む麻婆豆腐」ローソンは、食べ物などを飲めるようにした「飲む○○シリーズ」第31弾として、チルド飲料「飲む麻婆豆腐」を、1月13日から全国のローソン店舗（「ローソンストア100」を除く）で発売する。今回発売する商品は、冷やして楽しむ、飲むタイプの麻婆豆腐。本格的な麻婆豆腐の辛味や花椒のしびれ、絹ごし豆腐のなめらかな食感を楽しめる。「デザート系ではない料理を飲みたい」「小腹を満たすドリンクが欲しい」といっ