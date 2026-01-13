智弁学園の小坂将商監督（４８）が１３日、ポスティングシステムで巨人から米大リーグ・ブルージェイズに移籍した同校ＯＢで教え子の岡本和真内野手（２９）にエールを送った。同校のある奈良県五條市出身の岡本のことは中学時代から知っており、智弁では１年秋から４番を任せた。高卒でプロ入りし、日本を代表する選手となった教え子に、「メジャーに行くとは思わなかった」と話しながらも、「プロの世界に入ってバッティング