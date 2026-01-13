女優の浜辺美波、ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が１３日、都内で行われたダブル主演映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、２月６日公開）の完成披露舞台あいさつに共演の古川琴音（２９）らと出席した。長月天音さんの同名小説が原作。葬儀会社でインターンとして働くヒロイン（浜辺）と、葬祭プランナー（目黒）がタッグを組み「最高の葬儀」を目指す物語を描く。浜辺は、本作の完成を喜び「何げない日常を全力で愛して