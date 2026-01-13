自宅で妻の友人にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで去年7月に逮捕された大牟田税務署の国税調査官の男性（32）について、佐賀地方検察庁は9日付で不起訴処分にしました。不起訴の理由については「事件関係者の名誉とプライバシーの保護のため明らかにできない」としています。