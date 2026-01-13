忙しい毎日の中で、スキンケアもサステナブルも無理なく取り入れたい。そんな想いに寄り添う新企画が、サボリーノから誕生しました。食品資源をあますことなく活かす発想から生まれたフェイスマスクは、いつものケアを変えずに環境へのやさしさもプラスできるのが魅力。使うたびに、ちょっといい選択をした気分になれるアイテムです♡ 味ぽん原料を活かした新サステナブル企画 「あますことなくいただきマスク」は