²¶¤Ï¥è¥¦¥¹¥±¡£ºÊ¤Î¥ß¥æ¥­¤ÈÂ©»Ò¤Î¥«¥ó¥¿¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¹õÃì¤À¡£¥ß¥æ¥­¤Ï²È»ö¤ä°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢²¶¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¥ß¥æ¥­¤¬Á´Éô¤ä¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¿¤Þ¤Ë¥´¥ß¼Î¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤à¤·¤í´¶¼Õ¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥ß¥æ¥­¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÆâÍÆ¤ÏÉ×ÉØ¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£