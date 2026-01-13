コメの価格高騰により、パックごはんの値上げが相次いでいます。はごろもフーズは、「パパッとライス こしひかり」シリーズあわせて10品について、4月1日の出荷分から8％値上げすると発表しました。「パパッとライス こしひかり」や「パパッとライス やんわかごはんこしひかり」の200グラムは、税抜き262円から283円となります。はごろもフーズがパックごはんを値上げするのは2年連続で、コメの価格が2024年産に続