¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹È¯¾Í¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÖTRIUMPH Brand Night 2026¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ ¡Û¥Ð¥¤¥¯Ãç´Ö¤Ï¡È·»¤Î¤ß¡É¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥¯Ãç´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÀÚË¾·Ý¿Í¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤ë¤â¡Ö¿Í¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡×¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤µ¤ó¤Ï¡¢TRIUMPH Bonneville T120 Black ¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£ÇÓµ¤ÎÌ1200cc¡¦¿åÎäÊÂÎó2µ¤Åû¤ÎSOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¥â¥À¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ð