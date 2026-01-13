気象庁は13日、北陸地方などに早期天候情報を発表しました。北陸地方では、1月20日ごろから5日間の降雪量が平年の2倍になるほか、平均気温が平年に比べて2℃低くなる可能性があります。今後の気象情報に注意してください。 ■北陸地方に早期天候情報 北陸地方の気温は、向こう6日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、かなり高い日もありますが、その後は冬型の気圧配置が強まる時期があり、寒気の影響を受けやすい