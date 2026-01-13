ミラノ・コルティナ冬季五輪ボブスレー会場のコルティナ・スライディングセンター＝コルティナダンペッツォ（共同）日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟のミスでボブスレー男子2人乗りのミラノ・コルティナ冬季五輪出場の可能性がなくなったことを受け、国際大会に出場した選手の一人が13日、共同通信の取材に応じ「ここまでの努力は何の意味もなかったんだと思った。涙が止まらなかった」と胸中を明かした。ボブスレ