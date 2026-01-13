ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬¡¢º£·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÂçºå ¼«Ì±¡¦ÍîÁªÃæ¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÁíÍý¡¢Áá¤¯Áªµó¤ò¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤½¤ÎËÁÆ¬¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤¬¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤«¤é¡¢¹ñ²ñ¤ÎÆüÄø¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤À¤ó¤Þ¤ê¡É¹â»ÔÁíÍý¤ÎºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡©°æ¾åµ®Çî¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÄ¾¶á¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ