ＮＨＫ紅白歌合戦名物の?けん玉演歌歌手?三山ひろし（４５）が、生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）水曜のワンコーナー「目指せ紅白けん玉チャレンジ天気予報」を認知していた。このコーナーは、黒船特派員・トキ（２５）が「けん玉のあらゆる技に挑戦して、紅白歌合戦に出演する」のを目指す天気予報。三山が歌う間、けん玉の猛者たちが順番にけん玉をやり、何人連続で玉を大皿に乗せられるか挑む演出は、毎年