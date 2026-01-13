早期天候情報 北海道、東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 気象庁は、「低温と大雪に関する早期天候情報」を北海道、東北、関東甲信、東海、近畿、中国地方に発表しました。 「低温に関する早期天候情報」を四国、九州、沖縄に発表しています。 早期天候情報は、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間降雪量が「かなり多い」、５日間平均気温が「かなり低い」となる確率が３０％以上