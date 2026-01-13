22:30 ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê12·î¡Ë Í½ÁÛ0.4%Á°²ó¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ2.7%Á°²ó2.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í½ÁÛ0.3%Á°²ó¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ2.7%Á°²ó2.6%¡Ê¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ) ¥«¥Ê¥À½»Âð·úÀßµö²Ä¡Ê11·î¡Ë Í½ÁÛN/AÁ°²ó14.9%¡ÊÁ°·îÈæ) 14Æü 0:00 ÊÆ¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê9·î¡Ë Í½ÁÛ71.0Ëü·ïÁ°²ó80.0Ëü·ï Í½ÁÛ-11.3%Á°²ó20.5%¡ÊÁ°·î