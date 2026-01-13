山梨県の扇山（上野原・大月両市、1138メートル）の山林火災は13日も延焼が続いた。両市によると、焼損面積は同日午後5時現在、上野原市側が約129ヘクタール、大月市側約33ヘクタールの計約162ヘクタールに拡大した。けが人は確認されていない。8日の火災発生から13日で6日目。上野原市は付近の77世帯145人への避難指示を継続している。大月市によると、11日まで同市側への延焼は確認されていなかったが、12日に飛び火して燃