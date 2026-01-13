新潟市東区で9日午前に発生した約5メートル、深さ3メートルにわたる市道の陥没について13日、原因や今後の対応について発表しました。陥没したのは新潟市東区太平4丁目の市道です。新潟市によりますと、原因は下水道路管の老朽化と、下水から発生した硫化水素と管のコンクリートが反応し腐食したものとみられるということです。菅は劣化してボロボロになった状態で、劣化した箇所から舗装下の土砂が流れ込み空洞