【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが、2025年12月24日にリリースした7thアルバム『STARRING』リード曲「Theater」の特別バージョンの動画「King & Prince『Theater』 in Quiet Session Club」を公開した。 ■「Quiet Session Club」ならではのアレンジで歌唱 「Quiet Session Club」は、King & Princeがつくった音楽の秘密基地。コンサートや音楽番組とはちがった、静